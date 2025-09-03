MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2025! Resimli, dualı WhatsApp, Facebook, Instagram paylaşımı kandil mesajları

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili bugün idrak ediliyor.'Hayırlı Kandiller' mesajları göndermek isteyenler en güzel kandil mesajlarını araştırıyor. Bizler de en güzel Mevlid Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte 2025 en güzel, anlamlı Mevlid Kandili mesajları...
"Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun.
Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Muhammedin (sav) doğumunun kutlandığı, hayatı Onun ahlakıyla güzelleştirecek bir tazelenme mevsimidir. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.