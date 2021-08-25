Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez havuzla buluştu

Havuzda gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Hayatlarında ilk kez havuzda kulaç atma deneyimi yaşayan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür ederek, "Arkadaşlarımızla birlikte çok iyi bir vakit geçirdik. Havuzda yüzmek çok güzel bir duygu" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.