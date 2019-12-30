Mevsimsel hastalıkların ilacı ‘zencefil’

Kış aylarında oluşan hastalıklara karşı zencefilin faydasının çok olduğunu dile getiren aktar Hacı Yusuf da, "Taze zencefil en çok talep edilen bitkisel üründür. Kış aylarında oluşan hastalıklara karşı zencefilin faydası çoktur. Zencefil, astım, bronşit, nefes darlığına karşı direnç sağlar. Zencefili günlük hayatta düzenli olarak tüketirlerse eğer insanlar hasta olmaz" diye konuştu.

İHA