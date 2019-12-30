Mevsimsel hastalıkların ilacı ‘zencefil’

Soğuk hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar da mevsimsel hastalıklara karşı korunmak için bitkisel ürün olan zencefili tüketiyor. Peki zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil nasıl tüketilmeli? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 20:41
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Kış mevsiminde oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor. Doğada yetişen bazı bitkisel ürünlerin boğaz enfeksiyonundan gribal enfeksiyonlara kadar birçok hastalığa iyi geldiğini belirten aktarlar, vatandaşların özellikle kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini belirtti.
Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkili olan zencefil en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.
"VATANDAŞLAR EN ÇOK ZENCEFİLİ TERCİH EDİYOR" Kış mevsiminde en çok zencefil bitkisinin tercih edildiğini belirten aktar Mehmet Dişioğlu, "Genelde karışım bitki çaylarımız var. Özellikle zencefil bitkisi çok faydası bulunmaktadır. Patates şeklinde olan zencefil kaynatılarak içilir.
Astım, bronşit, nefes darlığı, öksürük karşı koruyor. Zencefil aç karınla içildiği zaman içine limon sıkılır. Zencefilin toz şekli olanı da vardır. Pekmeze, yoğurda ve süte karıştırılarak yenilen toz zencefil hastalıklara karşı direnç gösterir" dedi.
Kış aylarında oluşan hastalıklara karşı zencefilin faydasının çok olduğunu dile getiren aktar Hacı Yusuf da, "Taze zencefil en çok talep edilen bitkisel üründür. Kış aylarında oluşan hastalıklara karşı zencefilin faydası çoktur. Zencefil, astım, bronşit, nefes darlığına karşı direnç sağlar. Zencefili günlük hayatta düzenli olarak tüketirlerse eğer insanlar hasta olmaz" diye konuştu.