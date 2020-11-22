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Mezarın içinden çıkanlar görenleri şok etti!

1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları ile araştırma yapan biri gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Mezarın içinden öyle şeyler çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 12:46 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 12:48
Mezarın içinden çıkanlar görenleri şok etti!

İlk olarak 1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

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Mezarın içinden çıkanlar görenleri şok etti!

Mezar ve yeraltı labirentleri Hristiyan inancına olan sıkı bağlılıklarıyla aziz olarak adlandırılan erken dönem Hristiyan cesetlerin iskeletleri barındırıyor.

Mezarın içinden çıkanlar görenleri şok etti!

Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor.

Mezarın içinden çıkanlar görenleri şok etti!

Yeraltı mezarlarının azizleri başlıklı bir çalışma yapan sanat tarihçisi Paul Koudounaris bütün Avrupa'yı gezmiş ve bu konuda belge toplamış durumda.

Mezarın içinden çıkanlar görenleri şok etti!

Ortaya çıkan bilgiler, birçok azizin giydirilip insanların ziyaretine açılmasına rağmen, daha giydirilmeyi bekleyen bir çok azizin olduğunu gösteriyor. Bu azizler İnsanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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