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Haberler Galeri Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kendisine de zarar veren ve hastaneye kaldırılan Kemaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Öldürülen genç kızın ise arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:49
Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Muğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26), aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da kendisine bıçakla zarar verdi. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok" diye mesa attığı ortaya çıkarken, katil boksör de cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yapmış.

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Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.

Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ!

Öte yandan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Milli Boksör tarafından katledilmişti! Arkadaşına attığı son mesajlar ortaya çıktı
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