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Haberler Galeri Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!

Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!

Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki o anları gün yüzüne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:18
Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!
Milli Mücadele’nin görülmemiş fotoğrafları!

Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi'nden derlenen "Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet" adlı albüm, Türk'ün bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

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Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!
Milli Mücadele’nin görülmemiş fotoğrafları!

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakârlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor.

Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!
Milli Mücadele’nin görülmemiş fotoğrafları!
Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!
Milli Mücadele’nin görülmemiş fotoğrafları!
Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!
Milli Mücadele’nin görülmemiş fotoğrafları!
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