Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki o anları gün yüzüne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:01Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:18
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Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!
Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi'nden derlenen "Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet" adlı albüm, Türk'ün bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor.