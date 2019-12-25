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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek bilet kaç para?
Milli Piyango yılbaşı biletleri için beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklama ile 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde verilecek dev ödül açıklandı. Ayrıca biletlerin satış fiyatları da duyuruldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek bilet kaç para? İşte Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:02
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:09
Milli Piyango yılbaşı biletleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. MPİ'den yapılan açıklama ile 2020'de verilecek büyük ikramiye ve bilet fiyatları duyuruldu. Her yıl milyonlarca kişi yılbaşı biletlerini hücum ediyor. Bu yıl açıklanan rakam deyim yerindeyse dudak uçuklatacak. İkramiyeyi kazanan talihlinin hayatı değişecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek bilet fiyatı ne kadar? Yarım bilet ne kadar? Tam bilet ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Yılbaşında yapılacak özel çekiliş ile büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin hayatı değişecek. MPİ bu yıl dudak uçuklatacak bir rakam vereceğini duyurdu. Geride bıraktığımız yıl 70 milyon TL ödül verilmişti.
2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ise 10 milyon TL daha artırılarak 80 milyon TL oldu. İkramiye tam bilete vurursa bir kişi 80 milyon TL'nin sahibi olacak. Çeyrek bilete isabet ederse 4 kişi parayı bölüşecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
Milli Piyango İdaresi bilet fiyatlarını da belirledi. Yılbaşı biletleri çeyrek, yarım ve tam olarak ayrı ayrı fiyatlandırıldı. Buna göre fiyatlar şöyle şekillendi:
TAM BİLET KAÇ PARA?
Tam bilet 80 TL'den satılacak. Bilete büyük ikramiye isabet ederse 80 milyon TL ödenecek. Amorti rakamlar tutturulur ise 80 TL bilet ücreti geri ödenecek.