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Haberler Galeri Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi

Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte milyon dolarlık yüzen saraylar Bodrum'a geldi. Bodrum açıklarındaki irili ufaklı yüzlerce tekne görsel şölen sunarken, yat fuarlarındaki görüntüleri aratmadı.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:31
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi

Hudut kapılarının açılmasıyla birlikte Ege'nin incisi Bodrum'a milyon dolarlık yatlar yanaşmaya başladı. Dünyanın en zengin iş adamlarının, dünyaca ünlü yıldızların yatların Yalıkavak, Göltürkbükü ve Kumbahçe açıklarına demir attığı görüldü. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır bomboş olan denizler lüks yatlarla dolmaya başladı.

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Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi

RUS MİLYARDERİN MİLYON DOLARLIK YATI
Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan "Cloudbreak" mega yat Bodrum'a demir attı. Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar olan "Cloudbreak" yüzen saray 72 metre uzunluğuyla dikkatleri üzerine çekerken, değerinin 200 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi

Cayman Adaları bayraklı yatın Bodrum'da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor. Yatın içerisinde ise Rus milyarder emlak geliştiricisi, Absolut Group'un kurucusu ve başkanı Alexander Alexandrovich Svetakov ve ailesi olduğu öğrenildi.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi

Yatta vakit geçiren Rus milyarder ve ailesi daha sonra bot ile sahilde vakit geçirdi. 2,5 milyar dolarlık servete sahip olan Svetakov'un birkaç gün daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi

"MESERRET 2" MERAK KONUSU OLDU
1978 yapımı milyon dolarlık "Meserret 2" isimli yat ise Bodrum Karaada açıklarına yanaştı. 57 metrelik "Meserret 2" yatı, 1978 yılında inşa edildi ve 2010 yılında baştan aşağı yenilendi.

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