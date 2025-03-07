Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipotermi tanısı, vücut ısısının 35°C altına düşmesi durumunda ortaya çıkar. Belirtileri ve semptomları ise vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre farklılık göstermektedir.
HİPOTERMİ ÖLÜMCÜL MÜ?
Uzun süre soğuğa maruz kalınması durumunda şiddetli hipotermi yaşanabilir. Şiddetli hipotermi ise yaşamı tehdit eden acil bir durumdur. Organların çalışmamasına sebep olduğundan hayati risk oluşturur.
HİPOTERMİ BELİRTİLERİ
Hipotermi genel olarak el ve ayaklarda soğukluk, cilt renginde solukluk, titreme, net olmayan, yavaşlayan konuşma, seste kısıklık, yorgunluk, hafif zihin karışıklığı şeklinde kendini gösterir. İleri hipotermi belirtileri ise vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama, sakarlık, baş dönmesi, uyuşukluk, çevreye ilgisizlik, kapl hızında yavaşlama, solunumda yavaşlama, bilinç kaybı, göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik, solunum ile dolaşımın durmasıdır.