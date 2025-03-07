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Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

Mimar Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da hipotermi geçirerek hayatını kaybetti. Peki hipotermi nedir? Hipotermi öldürür mü? Hipotermi belirtileri nelerdir? Hipotermi nasıl teşhis edilir? İşte, Hipotermi belirtileri ve ilk yardım önlemleri...

HABER MERKEZİ

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Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel'den acı haber geldi. Ormanda sarp arazide bitkin vaziyette bulunan uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı. Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı.

Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.

Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıtıyı ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkar. Vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan acil tıbbi bir durumdur.

Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipotermi tanısı, vücut ısısının 35°C altına düşmesi durumunda ortaya çıkar. Belirtileri ve semptomları ise vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre farklılık göstermektedir.

HİPOTERMİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Uzun süre soğuğa maruz kalınması durumunda şiddetli hipotermi yaşanabilir. Şiddetli hipotermi ise yaşamı tehdit eden acil bir durumdur. Organların çalışmamasına sebep olduğundan hayati risk oluşturur.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

Hipotermi genel olarak el ve ayaklarda soğukluk, cilt renginde solukluk, titreme, net olmayan, yavaşlayan konuşma, seste kısıklık, yorgunluk, hafif zihin karışıklığı şeklinde kendini gösterir. İleri hipotermi belirtileri ise vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama, sakarlık, baş dönmesi, uyuşukluk, çevreye ilgisizlik, kapl hızında yavaşlama, solunumda yavaşlama, bilinç kaybı, göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik, solunum ile dolaşımın durmasıdır.

Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

HİPOTERMİ NASIL ÖNLENİR?

Hipotermi durumunda özellikle çevreye ilgisizlik ve zihinsel karışıklık gibi durumlarda acil çağrı merkezi aranmalı ve uzmandan yardım alınmalıdır. Hasta ile konuşularak veya sarsılarak bilinci kontrol edilmelidir. Bilinç kaybı durumunda ise solunum ve dolaşım yani nabzı kontrol etmek gerekir. Gerekli olunan durumlarda kalp masajı ve suni solunuma başlanmalıdır. Eğer mümkünse hasta sıcak bir ortama taşınmalıdır.

Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti! Ormanda 4 gün sonra bulunan hipotermi geçirdi! Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri nelerdir?

HİPOTERMİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hipotermi teşhisinde; çekirdek sıcaklık ölçümü, zehirlenme, miksödem, sepsiz, hipoglisemi ve travma değerlendirilir. Standart termometrelerde 35°C'nin altındaki değerlerin ölçülmesi imkansızdır. Bundan dolayı hipotermi teşhisi için doktor, hastalarda düşük sıcaklığı gösterebilen özel termometreler kullanır. Sıcaklık ölçümü rektal, intravezikal ve özefagustan yapılabilir. Timpanik ve aksiller ise uygun değildir. Laboratuvar testleri tam kan sayımı, glikoz (yatak başı ölçümü dahil), elektrolitler, kan üre nitrojen, kreatinin ve arteriyel kan gazlarını (ABG'ler) içerir. ABG'ler düşük sıcaklık için düzeltilmez. Bir elektroensefalogram (EEG), J (Osborn) dalgaları gösterebilir. Hipoterminin nedeninin net olarak belirlenmediği durumlarda alkol seviyesinin ölçülmesi ve uyuşturucu ve tiroid fonksiyonunun taranması dahil olmak üzere olası tüm faktörleri tespit etmek için testler yapılır.