Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
Bugün mübarek Miraç Kandili idrak ediliyor. Ellerin semaya açılacağı, bol bol dua edilecek olan bu gecede yapılması gereken ibadetler de araştırılıyor. Peki Miraç Kandili'nde çekilecek tespihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? İşte yanıtı...
HABER MERKEZİ
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Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, idrak ediliyor. Peki Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Hangi tespihler çekilir? İşte detaylar...
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?
"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed", - "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim",
"La ilahe illallah",
"Estağfirullah",
"Sübhànallah",
"Elhamdülillâh",
"Allahu ekber", Allah" gibi mübarek kelimeleri zikretmek çok sevaptır.
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ
10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?
Miraç Kandili'ne özel bir ibadet şekli olmasa da, böyle gecelerde ibadet etmenin çok sevap olduğu biliniyor. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar;
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
* Kur'an-ı Kerim okunmalı
* Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
* Namaz kılınmalı
* Tövbe etmeli
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
* Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı
* Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
* Dargın ve küskünleri barıştırmalı
* Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
MİRAÇ GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa:
"Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim" duası okunur.