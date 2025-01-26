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Haberler Galeri Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Hazreti Muhammed'in, ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Bol bol duaların edileceği bu mübarek günde sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. Hem sosyal medyada paylaşabileceğiniz hem de Whatsapp'tan gönderebileceğiniz en güzel, resimli kandil mesajlarını derledik.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor.

"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

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Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

İşte bu kutsal günde sevdiklerinize, aile büyüklerinize gönderebileceğiniz Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Mübarek Miraç Kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Bu kutlu gün vesilesiyle ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü olayların, acı ve gözyaşının yerini barış ve huzurun almasını temenni ederim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun..

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili'nin iyilik ve güzelliğin hâkim olduğu, kin ve nefretin yok olduğu bir yaşama vesile olmasını temenni ediyor; tüm İslâm âleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum

İdrak edilecek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde bu anlamlı gecenin tüm İslam alemine ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle... İyi Kandiller..

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mubarek olsun.

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere...

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kandiliniz mübarek olsun..

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Bu mübarek gece yüzü suyu hürmetine ülke olarak son günlerde yaşadığımız olumsuzlukların yerini sağduyunun; barış ve huzurun alması için Yüce Yaradan'a dua ve niyaz ediyorum

Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mubarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.