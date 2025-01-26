Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...
Hazreti Muhammed'in, ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Bol bol duaların edileceği bu mübarek günde sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. Hem sosyal medyada paylaşabileceğiniz hem de Whatsapp'tan gönderebileceğiniz en güzel, resimli kandil mesajlarını derledik.
HABER MERKEZİ
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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor.
"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.
İşte bu kutsal günde sevdiklerinize, aile büyüklerinize gönderebileceğiniz Miraç Kandili mesajları...