Miraç Kandili mesajları 26 Ocak 2025! Resimli Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili'nin iyilik ve güzelliğin hâkim olduğu, kin ve nefretin yok olduğu bir yaşama vesile olmasını temenni ediyor; tüm İslâm âleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum

İdrak edilecek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde bu anlamlı gecenin tüm İslam alemine ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum