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Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...
İslam alemi için büyük önem arz eden Miraç Kandili'nde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler 'Miraç Kandili mesajları' araması yapıyor. Bu mübarek gecede ibadetler yerine getirilecek. İşte Miraç Kandili'ne özel resimli Kandil mesajları....
Giriş Tarihi: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:14
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- Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandiliniz mübarek olsun.