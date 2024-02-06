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Haberler Galeri Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...

Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...

İslam alemi için büyük önem arz eden Miraç Kandili'nde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler 'Miraç Kandili mesajları' araması yapıyor. Bu mübarek gecede ibadetler yerine getirilecek. İşte Miraç Kandili'ne özel resimli Kandil mesajları....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 08:46 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 08:47

Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler en güzel, resimli, dualı mesajları araştırıyor. İşte Miraç Kandili mesajları...

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Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...

- Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

-Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...

-Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

- En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere…

Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...

- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

-Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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