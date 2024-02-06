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Miraç Kandili mesajları! En güzel resimli kandil mesajları...
İslam alemi için büyük önem arz eden Miraç Kandili'nde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler 'Miraç Kandili mesajları' araması yapıyor. Bu mübarek gecede ibadetler yerine getirilecek. İşte Miraç Kandili'ne özel resimli Kandil mesajları....
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 08:46Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 08:47
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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler en güzel, resimli, dualı mesajları araştırıyor. İşte Miraç Kandili mesajları...