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Mısır'ın "Uşabti" heykelcikleri İzmir'de ilk kez ziyarete açıldı
Mısır'ın "Uşabti" heykelcikleri İzmir'de ilk kez ziyarete açıldı
Mısır'da cenaze ritüellerinde kullanılan ve İzmir'deki arkeolojik kazılarda çıkarılan 2 bin 700 yıllık Uşabti isimli heykelcikler, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başladı.
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 12:36
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 12:37
"Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projeyle her ay farklı bir eseri yerli ve yabancı ziyaretçilerine tanıtmayı hedefleyen İzmir Arkeoloji Müzesi'nin eylül ayı konukları Nil Nehri'nin esintilerini Türkiye'ye taşıyor.
Anadolu topraklarında bulunan "Uşabti" adlı 3 seramik heykelcik, son durağı olan İzmir'de misafirlerinin karşısına çıkıyor.
İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden 1930'lu yıllarda İzmir Arkeoloji Müzesi'ne devredilen heykelciklerin "Mısır'da ölümden sonraki yaşamda sahiplerine köle olarak hizmet etmesi düşüncesiyle mezarlara gömüldüğü" biliniyor.
İzmir Arkeoloji Müzesi depolarında yaklaşık 80 yıldır korunan heykelcikler, Mısır ile Anadolu'nun ticari ve kültürel ilişkisinin kanıtları arasında yer alıyor.
Üstünde "tanrıların görev çağrılarına hazır olduklarını" belirten hiyeroglif yazıtların bulunduğu heykelcikler, eylül sonuna kadar İzmir Arkeoloji Müzesi'nin hazine salonunda ziyarete açık kalacak.