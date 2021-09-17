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Mısır'ın "Uşabti" heykelcikleri İzmir'de ilk kez ziyarete açıldı

Mısır'da cenaze ritüellerinde kullanılan ve İzmir'deki arkeolojik kazılarda çıkarılan 2 bin 700 yıllık Uşabti isimli heykelcikler, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başladı.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 12:36 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





