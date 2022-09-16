Miss Turkey finalistleri açıklandı! İşte aralarında 2 ilginç isimin olduğu Miss Turkey finalistleri...

Her yıl Türkiye'nin en güzelinin seçilebilmesi için kıyasıya rekabetin sürdüğü Miss Turkey yarışmasına bu sene yeni isimler eklendi. Aralarında eski Türkiye güzelinin kızının da bulunduğu o finalistler çok merak ediliyor. Peki, birincilik için rekabet edecek olan 20 güzelden hangisi birinci olacak? Miss Turkey yarışması ne zaman gerçekleşecek? İşte Miss Turkey 2022 güzelleri...