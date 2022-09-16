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Miss Turkey finalistleri açıklandı! İşte aralarında 2 ilginç isimin olduğu Miss Turkey finalistleri...
Miss Turkey finalistleri açıklandı! İşte aralarında 2 ilginç isimin olduğu Miss Turkey finalistleri...
Miss Turkey 2022 finalistleri belli oldu! Her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için diğer adaylarla kıyasıya rekabetin gerçekleşeceği Miss Turkey yarışmacı adayları şimdiden merak edilmeye başlandı. Aralarında eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı ve oyunculuk yapmış isimler de var... Peki, Miss Turkey 2022 finale kalan isimler kimler? İşte, bu yıl finale kalan güzeller...
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:09
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:12
Her yıl Türkiye'nin en güzelinin seçilebilmesi için kıyasıya rekabetin sürdüğü Miss Turkey yarışmasına bu sene yeni isimler eklendi. Aralarında eski Türkiye güzelinin kızının da bulunduğu o finalistler çok merak ediliyor. Peki, birincilik için rekabet edecek olan 20 güzelden hangisi birinci olacak? Miss Turkey yarışması ne zaman gerçekleşecek? İşte Miss Turkey 2022 güzelleri...
1 NUMARA
HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
2 NUMARA
GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ1. SINIF ÖĞRENCİSİ
3 NUMARA
DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
4 NUMARA
ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ