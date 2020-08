Mithat Can Özer'den Alina'ya: Beni takip et aşkım!

Mithat Can Özer'den Alina'ya: Beni takip et aşkım!

Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz, bisiklet sürerken görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin koronavirüs kurallarına dikkat ettikleri gözlendi. Çiftin alışverişten geldiği anlaşırken, dönüş yolunda Mithat Can Özer'in önüne geçen Alina Boz'un sevgilisine "Aşkım beni takip et" dediği duyuldu.