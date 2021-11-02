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Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği'nin "Herkes için Alerji" başlığıyla düzenlediği 15'inci Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi Muğla Dalaman'da gerçekleştirildi. Çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden konunun uzmanı yaklaşık 500 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 17:25 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2021 Salı 17:35
Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

Muğla'da gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongreden sonra değerlendirme yapan Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Türkiye'de değişen yaşam koşullarının çocuklarda alerji ve astım hastalıklarını arttırdığını söyledi. Yaşam koşullarından tüketilen gıdalara ve içilen sudan alınan nefese kadar her konunun değerlendirildiği kongrede ilginç sonuçlar paylaşıldı.

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Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

Alerjik hastalıkların, birisi genetik diğeri çevresel etkiler olmak üzere 2 ayağının olduğunu belirten Prof. Dr. Çokuğraş, çevresel etkilerin başında gelen, çağdaşlaşma olarak da adlandırılan modern ve konforlu yaşamın alerjik olarak belli sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Modern yaşam içinde yaşamaya başlayan dünyamızda, ne yediğimiz yiyecekler eski yiyecekler ne içtiğimiz su ne de soluduğumuz hava eskisi gibi. Belki daha konforlu ama sonuçları ele aldığımızda göründüğü kadar sağlıklı değil. Bu modern ya da çağdaş yaşam biçimi, çok muhtemel bizde alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Gerçekten böyle bir şey var. Şehirlerde yaşayanlarda alerjik hastalıklar daha fazla görülüyor" dedi.

Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı


"KÖY ÇOCUKLARI DAHA ŞANSLI"
Verilerin değerlendirildiğinde köylerde yaşayan çocukların şehirlerde yaşayan yaşıtlarına göre daha şanslı olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Örneğin çocuk sürekli ahıra giriyorsa, kümesten tavuğun altından yumurtasını alıyorsa, aynı evde 4-5 çocuk bir arada yaşıyorsa, enfeksiyon geçirmeye daha müsait bir ortamda yaşıyorsa, bu çocuklarda alerjik hastalıklar daha az oluyor. Modern ya da çağdaş yaşam koşulları insanlarda alerjik hastalık sıklığını gerçekten arttırıyor" diye konuştu.

Modern ve konforlu yaşamın alerji yaptığı ortaya çıktı

"TEMİZLİK HASTASI ANNELER ÇOCUKLARINI DA HASTA EDİYOR"
Kongreye katılan hekimlerden Çocuk Alerji Astım Uzmanı Prof. Dr. Nermin Güler de hemcinslerine seslenerek, korumacı annelerin aşırı hijyen takıntısıyla çocuklarını nasıl hasta ettiğini anlattı.

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