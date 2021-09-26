Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gitmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı, son paylaşımları ile "Gösteriş kokan hareketler" yorumlarının hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından paylaştığı videoda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliği hakkında "Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?" sözleri ile kafaları karıştıran Şeyma Subaşı son olarak sevgilisinin kendisine hediye ettiği 480 bin dolarlık kolyesi ile boy gösterdi. İşte Şeyma Subaşı'nın pahalı kolyesiyle olan pozları...