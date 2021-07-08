Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş

Yaklaşık 4 yıldır motosiklet kullanan Dilara Çeke'nin motosiklet tutkunu olduğunu dile getiren Ergüler, "Liseyi bitirmişti. Yunus polisi olmak istiyordu. Bizim ailede hiç motosiklet kullanan yoktu. O kendi kendine merak sardı. Kazanın olduğu gün yazlık evden İzmir'deki evine dönüyordu" dedi.