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Haberler Galeri Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş

Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş

İZMİR'in Urla ilçesinde, bariyerlere çarpıp ölen motosiklet sürücüsü Dilara Çeke'nin en büyük hayalinin, motosikletli polis timinde görev yapmak olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir polislik sınavına hazırlandığı ortaya çıkan motosiklet tukunu Dilara'nın kaza günü yazlıktan İzmir'deki evlerine döndüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:05 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:06
Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş

Kaza, geçen pazartesi, İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde meydana geldi. Bariyerlere çarpan motosikletli Dilara Çeke, kazada öldü.

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Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş

Çeke'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çeke, kazadan sonraki gün Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş

Dilara Çeke'nin kuzeni Kevser Ergüler, küçüklüğünden beri motosikletleri çok seven kuzeninin en büyük hayalinin motosikletli polis timi 'Yunus' ekibinde görev almayı hayal ettiğini söyledi.

Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş

Yaklaşık 4 yıldır motosiklet kullanan Dilara Çeke'nin motosiklet tutkunu olduğunu dile getiren Ergüler, "Liseyi bitirmişti. Yunus polisi olmak istiyordu. Bizim ailede hiç motosiklet kullanan yoktu. O kendi kendine merak sardı. Kazanın olduğu gün yazlık evden İzmir'deki evine dönüyordu" dedi.

Motosikletiyle kazada ölen Dilara, 'Yunus' olmak istiyormuş
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