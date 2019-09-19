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Haberler > Galeri > Mucize Doktor dizisinin 'Doktor Ali'si Taner Ölmez ile 'Nazlı'sı Sinem Ünsal arasındaki gerçek herkesi şok etti

Mucize Doktor dizisinin 'Doktor Ali'si Taner Ölmez ile 'Nazlı'sı Sinem Ünsal arasındaki gerçek herkesi şok etti

Mucize Doktor dizisinde oynadığı 20'li yaşlarda otistik bir cerrahi asistanı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez bu gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Mucize Doktor dizisinde 'Doktor Ali' karakterini oynayan Taner Ölmez ile aynı dizide 'Nazlı'yı canlandıran Sinem Ünsal arasındaki gerçeği duyanlar hayrete düştü. Dizide genç bir asistan doktoru canlandıran Taner Ölmez sizce kaç yaşında? Dizideki bir diğer asistan doktor Sinem Ünsal'ın yaşı kaç? İşte öğrenenleri şaşırtan o gerçek...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:39 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:39
Mucize Doktor dizisinin 'Doktor Ali'si Taner Ölmez ile 'Nazlı'sı Sinem Ünsal arasındaki gerçek herkesi şok etti

Mucize Doktor dizisinde oynadığı 20'li yaşlarda otistik bir cerrahi asistanı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez bu gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Mucize Doktor dizisinde 'Doktor Ali' karakterini oynayan Taner Ölmez ile aynı dizide 'Nazlı'yı canlandıran Sinem Ünsal arasındaki gerçeği duyanlar hayrete düştü. Dizide genç bir asistan doktoru canlandıran Taner Ölmez sizce kaç yaşında? Dizideki bir diğer asistan doktor Sinem Ünsal'ın yaşı kaç? İşte öğrenenleri şaşırtan o gerçek...

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