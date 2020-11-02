  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi 11:15
Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Mucizenin fotoğrafı! 3 yaşındaki Elif enkazdan böyle çıkarıldı

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu
İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu
  • SON DAKİKA