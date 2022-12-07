Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de bugün son bölüm 7 Aralık Çarşamba günü sıcak gelişmeler yaşandı. Dün programda foyası ortaya çıkan 70 yaşındaki üfürükçü, 18 yaşındaki Ayşenur Ataç'ı kaçırmış günlerce evi alıkoymuştu. Müge Anlı, sözde hocanın yazdığı muskaları canlı yayında açtı. Muskanın içinden çıkanlar ise çok konuşuldu… Dün canlı yayındaki gelişmeler üzerine ıslahiye cumhuriyet savcısı yayını ihbar kabul ederek ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle harekete geçti. İşte ilginç olayın detayları...