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Haberler Galeri Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de bugün son bölüm 7 Aralık Çarşamba günü sıcak gelişmeler yaşandı. Dün programda foyası ortaya çıkan 70 yaşındaki üfürükçü, 18 yaşındaki Ayşenur Ataç'ı kaçırmış günlerce evi alıkoymuştu. Müge Anlı, sözde hocanın yazdığı muskaları canlı yayında açtı. Muskanın içinden çıkanlar ise çok konuşuldu… Dün canlı yayındaki gelişmeler üzerine ıslahiye cumhuriyet savcısı yayını ihbar kabul ederek ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle harekete geçti. İşte ilginç olayın detayları...

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:45
Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.

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Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

"18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk.

Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz, fotoğraflar var.

Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Kızıma ev ve dükkan açmış. Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış.

Müge Anlı 70 yaşındaki üfürükçünün muskasından iddia kuponu çıktı! 18 yaşındaki kızı kaçıran adamın yaptıkları şoke etti

Tılsımı bozdum bana para getir diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim hala kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

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