Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

BİR ŞEY ÇALMADIM, ÇIKARKEN 4 BİLEZİK VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Müge Anlı 130 bin lirayı aldığı iddia edilen "Yeşim" isimli kadını buldu. Müge Anlı'ya konuşan Yeşim, "Metin Bey eşimi boşayacağım deyip beni evine çağırdı. Adresini verdi, akşam evine gelmemi istedi. Çay ocağında tanıştık, telefonunu verdi. Bir şey çalmadım, bana çıkarken 4 bilezik verdi. Hatta komşular görmesin diye akşam gelmemi söyledi. Eve geldiğimde eşi sürekli telefonla aramaya başladı. Metin beni evin içinde saklamak istedi. Ben kabul etmedim. Eşi beni kendi dayısının oğluna ayarlamaya çalıştı, Metin bunu kabul etmedi. Banyo yaparken sürekli seni çitileyeyim mi diyerek banyoya girmeye çalıştı. Ertesi gün, Hatice Hanım işe gidince Metin bana ayrı bir ev tutmayı teklif etti. " dedi.