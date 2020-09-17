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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

Müge Anlı'ya çıkan 75 yaşındaki Metin Kahraman ile 51 yaşındaki Hatice Kahraman 25 yıllık birikimini çaldırmıştı. Canlı yayında yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı 130 bin lirayı aldığı iddia edilen "Yeşim" isimli kadını buldu. İşte garip hırsızlık olayı ile ilgili yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:05 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:11
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

Kayseri'de yaşayan 75 yaşındaki Metin Kahraman, parkta tanıştığı Yeşim adındaki 26 yaşındaki bir kadını evine getirdi. Eve getirdiği Yeşim'i eşine tanıştırırken yeğenim ile evlendirmeyi düşünüyorum dedi. Fakat daha yeni tanıdığı Yeşim, Metin Kahraman ve eşinin 25 yıllık birikimi olan 130 bin lirayı çalarak evden kaçtı.

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Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

Yaşadıklarını anlatan Metin Kahraman, "Parkta yalnız başına oturuyordu. Yanına gidip tanıştım, bana abim beni dövdü dedi. Ben de kendisini evime götürerek korumak istedim. Ama Yeşim, evimdeki 130 bin liralık 25 yıllık birikimimizi çalarak kayıplara karıştı." dedi. Metin Kahraman'ın eşi Hatice Kahraman, eve geldiğinde birikimini sakladığı bavullarının bıçakla kesilerek içindeki bileziklerin ve çeyrek altınlarının alındığını söyledi.

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

TARTIŞMA YARATAN İDDİALAR!

Evde çantasını bırakan Yeşim adındaki kadının kamera görüntülerine ulaşılıp canlı yayında ekrana verilmesiyle birçok kişi yayına bağlandı. İsmini vermeyen bir izleyici Metin Kahraman'ı tanıdığını ve çapkın tavırları olduğunu söyledi. Metin Kahraman'ın oturduğu evin yakınlarında markette çalıştığını belirten şahıs, Kahraman'ın eşini, kendisinin kardeşi olarak tanıttığını söyledi. Ayrıca dışarda da kadınlara ilgili olduğunu iddia etti.

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

METİN KAHRAMAN İSE İDDİALARI YALANLADI

Metin Kahraman, "26 yaşındaki kızın kendisine evleneceğini, ameliyat olduğunu ve şiddet gördüğünü söyleyerek duygusal davranmamı sağladı. Üzüldüm, istersen banyo yap dedim, evimde banyo yaptı. Ardından banyoyu temizlemeye girdim. O sırada kız evimizdeki 130 bin lirayı çaldı ancak biz bunun farkına çok sonradan farkına vardık." dedi.

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 130 bin lirayı çalan isim gözaltında

BİR ŞEY ÇALMADIM, ÇIKARKEN 4 BİLEZİK VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Müge Anlı 130 bin lirayı aldığı iddia edilen "Yeşim" isimli kadını buldu. Müge Anlı'ya konuşan Yeşim, "Metin Bey eşimi boşayacağım deyip beni evine çağırdı. Adresini verdi, akşam evine gelmemi istedi. Çay ocağında tanıştık, telefonunu verdi. Bir şey çalmadım, bana çıkarken 4 bilezik verdi. Hatta komşular görmesin diye akşam gelmemi söyledi. Eve geldiğimde eşi sürekli telefonla aramaya başladı. Metin beni evin içinde saklamak istedi. Ben kabul etmedim. Eşi beni kendi dayısının oğluna ayarlamaya çalıştı, Metin bunu kabul etmedi. Banyo yaparken sürekli seni çitileyeyim mi diyerek banyoya girmeye çalıştı. Ertesi gün, Hatice Hanım işe gidince Metin bana ayrı bir ev tutmayı teklif etti. " dedi.

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