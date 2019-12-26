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> Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül tutuklandı!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül tutuklandı!
Müge Anlı'nın programında bir süredir işlenmeye devam eden ve 'İkinci Palu' vakası olarak geçen Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet ile ilgili baş şüpheli olarak görülen Cahit Ergül tutuklanmış ve Zeynep Ergül de gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Ancak canlı yayında yaşanan gelişmeler sonrası Zeynep Ergül de tutuklandı. Zeynep Ergül'ün evinin bodrumunda kemikler bulundu. İşte 26 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:07
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 12:14
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan ve serbest bırakılan Zeynep Ergül'ün evinin bodrumunda kemik parçalarına ulaşıldı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cahit Ergül'den sonra Zeynep Ergül de aynı suçlama ile tutuklandı. Müge Anlı bugünkü programda Zeynep Ergül'ün tutuklandığını açıklarken kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri ortaya çıktı.
Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünde saklanan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir izleyicinin yardımı ile aydınlatıldı. Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeynep Ergül'ün evinin bir bölümünde saklanan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir izleyicinin yardımı ile aydınlatıldı. Zeynep Ergül cezaevine gönderildi.
İşte Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedinin gömüldüğü yer....