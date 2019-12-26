Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül tutuklandı!

Müge Anlı'nın programında bir süredir işlenmeye devam eden ve 'İkinci Palu' vakası olarak geçen Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet ile ilgili baş şüpheli olarak görülen Cahit Ergül tutuklanmış ve Zeynep Ergül de gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Ancak canlı yayında yaşanan gelişmeler sonrası Zeynep Ergül de tutuklandı. Zeynep Ergül'ün evinin bodrumunda kemikler bulundu. İşte 26 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...