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Müge Anlı mide bulandıran olayda çılgına döndü! "Elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı!"

Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının reyting rekormeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de bugün son bölüm 26 Eylül Pazartesi günü sıcak gelişmeler yaşandı. 14 yaşındaki torunu Sümeyye'nin kendisinden 10 yaş büyük Sibel Çetin tarafından kaçırıldığını iddia eden Dede Şemsettin Arslan'ın ifadeleri doğrultusunda küçük kız 36 gün sonra bulundu. Anlı, Sümeyye'yi alıkoyan Sibel Çetin'in serbest bırakılmasını ise şaşkınlıkla karşıladı. Anlı, "Bu kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı" ifadelerini kullandı. İşte mide bulandıran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:23 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





