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Müge Anlı mide bulandıran olayda çılgına döndü! "Elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı!"
Müge Anlı mide bulandıran olayda çılgına döndü! "Elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı!"
Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının reyting rekormeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de bugün son bölüm 26 Eylül Pazartesi günü sıcak gelişmeler yaşandı. 14 yaşındaki torunu Sümeyye'nin kendisinden 10 yaş büyük Sibel Çetin tarafından kaçırıldığını iddia eden Dede Şemsettin Arslan'ın ifadeleri doğrultusunda küçük kız 36 gün sonra bulundu. Anlı, Sümeyye'yi alıkoyan Sibel Çetin'in serbest bırakılmasını ise şaşkınlıkla karşıladı. Anlı, "Bu kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı" ifadelerini kullandı. İşte mide bulandıran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:23
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:52
Müge Anlı, son bölümü 26 Eylül Pazartesi canlı yayında milyonları ekran başına topladı. Arslan Ailesi, 14 yaşındaki torunları Sümeyye'nin; Sibel Çetin isimli bir kadın tarafından alıkonulduğunu anlatmıştı.
Arslan Ailesi, 14 yaşındaki torunları Sümeyye'nin; Sibel Çetin isimli bir kadın tarafından alıkonulduğunu anlatmıştı. Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı ise "O çocuk size mi ait? Hangi menfaat karşılığında çocuğu tutuyorsunuz?
Sen git önce 2 çocuğuna sahip çık. Başkasının çocuğunu alamazsın, git önce kendi çocuklarına analık yap. O devletin çocuğu alır bakar. Sen kim oluyorsun da elalemin çocuğunu alıyorsun. O çocuğu teslim et" ifadelerini kullandı.
Arslan Ailesi de "Biz bu kadından şikayetçiyiz. Kızımızı bıraksın" diye konuştu. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında ise kayıp kız ile Çetin'in Sakarya'da ekipler tarafından bulunduğunu açıkladı.
Anlı, Sibel Çetin ile 14 yaşındaki kızın eğlence mekanında çekilen görüntülerini de yayınladı.