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Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! 3 yaşındaki Meryem'in annesinden flaş sözler: Kızım Meryem'i sevgilim Recep öldürdü
Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! 3 yaşındaki Meryem'in annesinden flaş sözler: Kızım Meryem'i sevgilim Recep öldürdü
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumuyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün son bölüm olan 11 Ekim Salı günü canlı yayında küçük Meryem'in Almanya'daki annesinden şoke eden bir itiraf geldi. 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın cinayete kurban gittiği düşünülürken anne Melisa, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi. İşte Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:17
Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:27
Müge Anlı, Pazartesi gününden bu yana Gaziantep'te öldürülen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem'in nasıl öldüğünü araştırıyordu.
Müge Anlı Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan acılı Baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlatmıştı.
Fakat birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa'nın, Meryem'i dövdüğünü gördüğünü iddia etmişti.
Bugün ise küçük Meryem'in annesi Melisa, Almanya'dan canlı yayına bağlandı ve her şeyi itiraf etti: Ben diğer küçük kızımla çizgi film izliyordum. Recep ve kızım Meryem de evdeydi.
Meryem ağlayarak yanıma gelince Recep ben ilgilenirim diyerek yatak odasına götürdü. 10-15 dakika sonra Meryem'in çığlıklarını duydum 'baba yapma, baba dur' diye bağırıyordu.