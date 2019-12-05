Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay daha yaşandı. Müge Anlı'nın programında yapılan açıklamalar kan dondurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki 'Celalettin Polat' olayının detayları gündeme damga vurdu. Celalettin Polat'ın oğlu Emre Polat'ın canlı yayında babasıyla ilgili anlattıkları izleyenleri dehşete düşürdü. Emre Polat, 'Tuvaletini bile yapmazdı, bize leğen getirtirdi' ifadelerini kullandı. İşte Celalettin Polat olayı ile ilgili tüm detaylar...