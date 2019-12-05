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Haberler > Galeri > Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay daha yaşandı. Müge Anlı'nın programında yapılan açıklamalar kan dondurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki 'Celalettin Polat' olayının detayları gündeme damga vurdu. Celalettin Polat'ın oğlu Emre Polat'ın canlı yayında babasıyla ilgili anlattıkları izleyenleri dehşete düşürdü. Emre Polat, 'Tuvaletini bile yapmazdı, bize leğen getirtirdi' ifadelerini kullandı. İşte Celalettin Polat olayı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 10:23 Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2019 Perşembe 10:23
Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay daha yaşandı. Müge Anlı'nın programında yapılan açıklamalar kan dondurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki 'Celalettin Polat' olayının detayları gündeme damga vurdu. Celalettin Polat'ın oğlu Emre Polat'ın canlı yayında babasıyla ilgili anlattıkları izleyenleri dehşete düşürdü. Emre Polat, 'Tuvaletini bile yapmazdı, bize leğen getirtirdi' ifadelerini kullandı. İşte Celalettin Polat olayı ile ilgili tüm detaylar...

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Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

Celalettin Polat, Haziran 2009'da Erzincan Çayırlı'daki köyünde kayboldu. Kardeşleri olayın aydınlatılması için Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

Cellattin Polat olayında kardeş Sebahattin Polat'a gelen telefon ile farklı bir boyut ortaya çıktı.İsmini vermeyen kişi telefonda Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti.

Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

İddiaların devamında ismini vermeyen telefondaki kişi, Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu öne sürdü.

Müge Anlı'da 'Celalettin Polat' olayında kan donduran ifadeler! 'Tuvaletini yapmak için bize leğen getirtirdi'

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Cellattin Polat'ın oğlu Emre Polat katıldı. Polat'ın anlattıkları şoke etkisi yarattı.

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