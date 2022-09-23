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Müge Anlı'da DJ Gezgin cinayetinde koyun testi detayı: Birini öldürdüm gelin dedi...
Müge Anlı'da DJ Gezgin cinayetinde koyun testi detayı: Birini öldürdüm gelin dedi...
ATV ekranlarında yayınlanan sasbah kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı... DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayeti bugün son bölüm 23 Eylül Cuma bir kez daha masaya yatırıldı. Bir izleyicinin yayında "Cinayetten sorumlu tutulan Cemal Durmaz yakınlarını koyun testiyle sınıyordu." ifadelerini kullanarak sır olayın seyrini değiştirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 15:35
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 15:44
Müge Anlı'da bugün son bölüm 23 Eylül Cuma ilginç anlar yaşandı... Bir türlü aydınlatılamayan DJ Gezgin cinayeti yeniden gündeme alındı.
Manisa'da oturan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan, bundan 5 yıl önce sırra kadem bastı.
Kardeşi Fatma Karadağ ise Müge Anlı'ya katıldı. Karadağ, kardeşini Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü anlattı.
Sır olayla ilgili bugünkü canlı yayında yeni gelişmeler yaşandı. Cemal Durmaz ile Fatma Karadağ'ı tanıdığını söyleyen bir izleyicinin sözleri şaşkınlık yarattı.
Müge Anlı'nın ekibine önemli bilgiler veren izleyici, şu açıklamaları yaptı: Cemal Durmaz bana kendisini Şahin olarak tanıttı.