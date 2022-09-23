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Müge Anlı'da DJ Gezgin cinayetinde koyun testi detayı: Birini öldürdüm gelin dedi...

ATV ekranlarında yayınlanan sasbah kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı... DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayeti bugün son bölüm 23 Eylül Cuma bir kez daha masaya yatırıldı. Bir izleyicinin yayında "Cinayetten sorumlu tutulan Cemal Durmaz yakınlarını koyun testiyle sınıyordu." ifadelerini kullanarak sır olayın seyrini değiştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 15:35 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





