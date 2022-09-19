Müge Anlı’da hareketli anlar! Uygunsuz görüntüler sonrası canlı yayında gözaltına alındı... Yaşlı adam 15 yaşındaki kızı kaçırdı

Dönüp baktım, bu. Saat 22:30 - 23:30 arası. 'Ne arıyorsun bu saatte burada?' diye sorunca 'Kumburgaz'da teyzemdeydim, geldim. Bir haftadır orada kalıyoruz, ev müsait değil. Arkadaşıma gidiyorum, beni bırakır mısın?' dedi.