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Müge Anlı'da hareketli anlar! Uygunsuz görüntüler sonrası canlı yayında gözaltına alındı... Yaşlı adam 15 yaşındaki kızı kaçırdı
Müge Anlı'da Tatlı Sert'in bugünkü bölümü olan 19 Eylül Pazartesi 15 yaşındaki Yasemin Salman'ı alıkoyan sapık servis şoförü canlı yayında gözaltına alındı. 48 yaşındaki Nurettin Arslan servis şoförünün küçük kız ile uygunsuz görüntüleri emniyeti harekete geçirdi. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi!
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:48Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:54
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Müge Anlı programında bugün son bölüm olan 19 Eylül Pazartesi canlı yayınında hareketli anlar yaşandı.15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçıran 48 yaşındaki servis şoförünün uygunsuz görüntüleri herkesi ayağa kaldırdı.
Programa katılan 15 yaşındaki Yasemin'in annesi Sevim Hanım canlı yayına çıkarak kızını 48 yaşındaki Nurettin isimli servis şoförünün kaçırdığını anlatmıştı.
15 yaşındaki Yasemin Salman'ı kaçırdığı iddia edilen Nurettin Arslan ise şu ifadeleri kullandı: "Kafede baristalık yapıyordum. O da garsondu. Ahbaplığımız oradan geliyordu. Ağabey-kardeş gibiydik. Bundan yaklaşık 3 hafta önce Çorlu durağının oradaydım. Biri 'Ağabey nasılsın?' dedi.
Dönüp baktım, bu. Saat 22:30 - 23:30 arası. 'Ne arıyorsun bu saatte burada?' diye sorunca 'Kumburgaz'da teyzemdeydim, geldim. Bir haftadır orada kalıyoruz, ev müsait değil. Arkadaşıma gidiyorum, beni bırakır mısın?' dedi.
Onu aldım. Markete gittim önce. O sırada bir baktım arabanın yanında bir adam. '15 yaşındaki kızı yanında bulundurmaya utanmıyor musun?' dedi.