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Haberler Galeri Müge Anlı'da kan donduran itiraf! "Cinsel organını kesmiş"

Müge Anlı'da kan donduran itiraf! "Cinsel organını kesmiş"

ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün milyonlarca seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Programında gündeme gelen 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgisi 16 Aralık Pazartesi 2023 son bölümde canlı yayında yeni gelişmeler yaşandı. Özcan'ın, kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündeme gelirken Mesut isimli bir kişi, "Cinsel organına kadar kesmiş" dedi. İşte Müge Anlı'da kan donduran o iddialar...

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:51
Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Cinsel organını kesmiş

Müge Anlı'da aranan Ümit Sedat Özcan olayında korkunç detaylar ortaya çıktı. Kastamonulu Özcan, iki ay önce sırra kadem bastı. Ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

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Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Cinsel organını kesmiş

Aile fertleri, kuzenleri Kubilay Güney'den şüphelendiklerini açıkladı.

Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Cinsel organını kesmiş

İddialara göre Kubilay, aileyi arayıp "Sedat Bulgaristan'a kaçtı. En son 15 gün önce haber aldım" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Cinsel organını kesmiş

Ümit Sedat'ın ölü görüldüğünü öne süren Mesut isimli bir vatandaş ise canlı yayında kan donduran açıklamalar yaptı.

Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Cinsel organını kesmiş

Kubilay'ın husumetlisi olan Mesut Bey, "Dükkanıma gelen biri 'çocuğun canını yakmışlar' dedi. 'Çocuk kim' dedim. 'Kubilay'ın teyzesinin oğlunun' dedi.

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