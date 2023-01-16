Müge Anlı'da kan donduran itiraf! "Cinsel organını kesmiş"

ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün milyonlarca seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Programında gündeme gelen 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgisi 16 Aralık Pazartesi 2023 son bölümde canlı yayında yeni gelişmeler yaşandı. Özcan'ın, kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündeme gelirken Mesut isimli bir kişi, "Cinsel organına kadar kesmiş" dedi. İşte Müge Anlı'da kan donduran o iddialar...