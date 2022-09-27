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Müge Anlı'da kan donduran vahşet! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
Müge Anlı'da kan donduran vahşet! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran olay ortaya çıktı. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucunda çıktı. Kızlarının fuhuş tacirleri tarafından kaçırıldığını iddia eden aile, vahşeti duyunca fenalık geçirdi. İşte 3 yaşındaki minik kızın dramının detayları...
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:46
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:59
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dehşete düşüren olaylar yaşandı.
Eski eşi ile birlikte kızlarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Melissa, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında anlattıklarıyla adeta kan dondurdu.
Başından geçenleri anlatan Melissa, fuhuş yaptırmak için çocuklarının kaçırıldığını söyledi.
1,5 yaşında olan Naime Ceyda ve 3 yaşındaki ablası Lina Nazlı'dan aylardır haber alamayan anne, çocuklarını görebilmek için fuhuşa zorlandığını ve kendisine tüm bunları eşinden boşandıktan sonra beraber yaşamaya başladığı ortaokul arkadaşı ile onun sevgilisinin yaşattığını anlattı.
Dün 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, Müge Anlı'nın ekibi ve Gaziantep polis ekipleri tarafından bulundu. Stüdyoda büyük sevinç yaşandı.