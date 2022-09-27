Müge Anlı’da kan donduran vahşet! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın cesedi dondurucudan çıktı!

1,5 yaşında olan Naime Ceyda ve 3 yaşındaki ablası Lina Nazlı'dan aylardır haber alamayan anne, çocuklarını görebilmek için fuhuşa zorlandığını ve kendisine tüm bunları eşinden boşandıktan sonra beraber yaşamaya başladığı ortaokul arkadaşı ile onun sevgilisinin yaşattığını anlattı.