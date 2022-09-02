Haberler Galeri Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...

Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...

ATV ekranlarında yayınlanan 15. sezona damga vuran Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumuyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölümü 2 Eylül Cuma 2022 bugün izleyenleri ekrana kilitledi. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın canlı yayında yüzleştirdiği cinayetin şüphelisi Cemal Durmaz ile Fatma Karadağ arasındaki suçlamalar devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan görgü tanığı, Cemal ve Fatma'nın imam nikahıyla evli olduklarını ortaya çıkararak yalanlarını da tek tek anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 15:12 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





