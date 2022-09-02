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Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...
Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...
ATV ekranlarında yayınlanan 15. sezona damga vuran Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun sunumuyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölümü 2 Eylül Cuma 2022 bugün izleyenleri ekrana kilitledi. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın canlı yayında yüzleştirdiği cinayetin şüphelisi Cemal Durmaz ile Fatma Karadağ arasındaki suçlamalar devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan görgü tanığı, Cemal ve Fatma'nın imam nikahıyla evli olduklarını ortaya çıkararak yalanlarını da tek tek anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 15:12
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 15:27
Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı..
Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...
Manisa'da yaşayan ve DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan beş yıl önce ortadan kaybolmuştu. Sırra kadem basan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.
Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...
Kardeşini sevgilisi Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü açıkladı. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.
Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...
Bugüne kadar hakkındaki iddialara cevap vermeyen Celal Durmaz, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı.
Müge Anlı'da ortalık karıştı! DJ Gezgin cinayetinde kilit isimler yüzleşti: Tüm yalanlar ortaya döküldü...
Programa bağlanan cinayetin baş şüphelisi Cemal Durmaz, Fatma Karadağ ile ilk kez karşı karşıya geldi.