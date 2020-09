Soruşturma haberinin ardından gelen şüpheli intihar hakkında Müge Anlı, kendisini hedef alan Uygun ailesine canlı yayında açıklamada bulundu. Yaptıkları açıklamalarla sosyal medyada tepki çeken Ümit Can Uygun'un, Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi. Ümit Can Uygun'un, 'Bizden bir can gitti sizden de gidecek' dediği ileri sürüldü.