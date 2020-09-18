Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Müge Anlı faili meçhul cinayetleri ve olayları çözmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen ve günlerce konuşulan Aleyna Çakır olayı Müge Anlı'ya taşınmıştı. Çakır'ın ailesi kızlarını sevgilisi Ümitcan Uygun'un öldürdüğünü ve bu olayın aydınlatılmasını istediklerini belirtimişti. Olayla ilgili son gelen gelişmelerde; Ümitcan Uygun'un annesi boş bir arazide ölü bulundu. Uygun'un annesinin neden öldüğü konuşulurken, Müge Anlı'dan açıklama geldi. Anlı, "Allah ömür verdiği sürece bu yoldan dönmeyeceğim. Başka Aleyna'lar ölmesin, kızlarımız aynı olayları yaşasın istemiyorum. Bu bir yıldırma politikasıdır, ben bu yoldan dönemeyeceğim" dedi.