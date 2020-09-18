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Haberler Galeri Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Müge Anlı faili meçhul cinayetleri ve olayları çözmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen ve günlerce konuşulan Aleyna Çakır olayı Müge Anlı'ya taşınmıştı. Çakır'ın ailesi kızlarını sevgilisi Ümitcan Uygun'un öldürdüğünü ve bu olayın aydınlatılmasını istediklerini belirtimişti. Olayla ilgili son gelen gelişmelerde; Ümitcan Uygun'un annesi boş bir arazide ölü bulundu. Uygun'un annesinin neden öldüğü konuşulurken, Müge Anlı'dan açıklama geldi. Anlı, "Allah ömür verdiği sürece bu yoldan dönmeyeceğim. Başka Aleyna'lar ölmesin, kızlarımız aynı olayları yaşasın istemiyorum. Bu bir yıldırma politikasıdır, ben bu yoldan dönemeyeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:32 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:34
Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun ormanlık alanda intihar etti. İntihar sonrası aile durumdan Müge Anlı'yı suçlarken Uygun'un eşi karısının intihardan önce "Benim ölüm nedenim Müge Anlı'dır" notu yazdığını iddia etti. Canlı yayına "İyi ki varsınız çok teşekkür ederim" diyerek başlayan Anlı hakkındaki suçlamalara şöyle cevap verdi:

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Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.

Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben kalbimin doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Bu yayına başladığımdan beri de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleyna'lar ölsün istemiyorum.

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler! Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu! İntihar mı etti? Müge Anlı hangi açıklamayı yaptı?

Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.

3.5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bu haberler yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken psikolojisi gayet sağlam kalan bir hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim.

Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu.

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