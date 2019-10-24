Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

Müge Anlı canlı yayınına katılan Hatıce Ayhan ve avukatı, Yunus Kahraman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avukat Mehmet Kozan, Gülümser Bulut cinayetinin ardından ilk duruşmada kızı Hatice Ayhan'ın kendisini ifade edemediği için cezaevine girdiğini ancak 2. duruşmaya kadar bulduğu delillerle aslında Hatice Hanım'ın olayla bir ilgisi olmadığını ifade etti. Annesinin ölümü ile gözaltına alınan Hatice Ayhan, 20 gün sonra cezaevinden çıktı ancak katil henüz bulunamadı. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını tüm titizlikle araştırmaya devam ederken, avukat Mehmet Bey'den çarpıcı detaylar geldi.