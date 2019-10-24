Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İzmir'de 16 Ağustos 2018 tarihinde öldürülen Gülümser Bulut'un cesedi 2 gün sonra naylona sarılı bir şekilde çekyatın altında bulunmuştu. Gülümser Bulut'un katili olarak ise Yunus Kahraman isimli şahıs gösteriliyor. Kahraman, Müge Anlı'nın çağrısı üzerine programa katılacağını belirtti. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, cinayet gününe ait kamera kayıtları hakkındadetayları paylaştı. İşte Gülümser Bulut cinayetine dair şok eden detaylar...