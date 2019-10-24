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Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İzmir'de 16 Ağustos 2018 tarihinde öldürülen Gülümser Bulut'un cesedi 2 gün sonra naylona sarılı bir şekilde çekyatın altında bulunmuştu. Gülümser Bulut'un katili olarak ise Yunus Kahraman isimli şahıs gösteriliyor. Kahraman, Müge Anlı'nın çağrısı üzerine programa katılacağını belirtti. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, cinayet gününe ait kamera kayıtları hakkındadetayları paylaştı. İşte Gülümser Bulut cinayetine dair şok eden detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:42
Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

67 yaşındaki Gülümser Bulut, akrabası Yunus Kahraman tarafından para için mi öldürüldü? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Yunus Kahraman'ın cinayet günü neler yaptığına ait kamera görüntülerine ulaştığını belirtti.

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Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, Müge Anlı canlı yayınında zanlı Yunus Kahraman hakkında ulaştığı bilgileri aktardı.

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

16 Ağustos'ta İzmir'deki evinde öldürülen Gülümser Bulut'un, 2 gün sonra kızı Hatice ve akrabası tarafından cesedine ulaşılıyor. Hatice Ayhan 2 gün boyunca annesinin cesedinin kokusunu almadığını belirtirken, komşulardan, "O binadan çok kötü koku geliyordu ama ne olduğunu anlamamıştı." şeklinde ifadeler geldi.

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

Müge Anlı canlı yayınına katılan Hatıce Ayhan ve avukatı, Yunus Kahraman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avukat Mehmet Kozan, Gülümser Bulut cinayetinin ardından ilk duruşmada kızı Hatice Ayhan'ın kendisini ifade edemediği için cezaevine girdiğini ancak 2. duruşmaya kadar bulduğu delillerle aslında Hatice Hanım'ın olayla bir ilgisi olmadığını ifade etti. Annesinin ölümü ile gözaltına alınan Hatice Ayhan, 20 gün sonra cezaevinden çıktı ancak katil henüz bulunamadı. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını tüm titizlikle araştırmaya devam ederken, avukat Mehmet Bey'den çarpıcı detaylar geldi.

Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok eden gelişme!

Zanlı Yunus Kahraman'ın, akrabası Gülümser Bulut ile iletişimi olmamasına rağmen 16 Ağustos günü Bulut'un evindeki halıları temizlemek için yanına gideceğine dair telefon konuşmalarını ve kamera kayıtlarına ulaştığını belirtti. Gülümser Bulut'un evine gittiği ortaya çıkan Yunus Kahraman, 2 saat 48 dakika boyunca o evde kaldı ve elinde Gülümser Hanım'ın pazar poşeti ile çıkarken görüntülerine ulaşıldı. Ancak bir detay herkesi şoke etti!

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