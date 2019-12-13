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Müge Anlı'daki 'İkinci Palu' vakası olayında flaş gelişme! Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'İkinci Palu' vakası olarak anılan olay bugünde işlenmeye devam etti. 3 aydır kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay'a ne olduğu merak ediliyor. Zeynep Ergül'ün canlı yayındaki itirafları herkesi adeta şoka düşürdü. Canlı yayında Zeynep Ergül'ün evine jandarma ekipleri geldi ve Ergül, eski eşinin bıçaklanması ile ilgili ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Peki Muharrem Elbay kuyuya atılıp asitle yok mu edildi? İşte 13 Aralık Cuma Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 12:42 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 12:55
Müge Anlı'daki 'İkinci Palu' vakası olayında flaş gelişme! Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu?

Müge Anlı canlı yayınında bugün son dakika gelişmesi yaşandı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayında canlı yayında gözaltına alındı.

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Müge Anlı'daki 'İkinci Palu' vakası olayında flaş gelişme! Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması olayı hala gizemini koruyor. Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için yayına çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.

Müge Anlı'daki 'İkinci Palu' vakası olayında flaş gelişme! Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu?

Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'in kuyuya atılıp asitle yakıldığı öne sürülmüştü

Müge Anlı'daki 'İkinci Palu' vakası olayında flaş gelişme! Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu?

MÜGE ANLI: BANA GÖRE ASILSIZ BİR İHBAR MEKTUBU!

Polise posta yoluyla gelen bir ihbar olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları yayına taşıdı. Mehmet Muharrem Elbay'ın Mustafa Alkan isimli kişiden bir borç aldığını ve borcunu ödemediği için öldürüldüğünün yazıldığını açıkladı. Programda bu gizemli kişinin amacının hedef şaşırtmak olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu

Müge Anlı'daki 'İkinci Palu' vakası olayında flaş gelişme! Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu?

ZEYNEP ERGÜL'ÜN AĞABEYİ CAHİT BEY'DEN İLGİNÇ SUÇLAMALAR!

Zeynep Ergül, açıklamaları ve tavırlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Kızı Fatma Bozkurt'u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül, eski eşi Ercan Bey'i ağabeyi Cahit Ergül'ün bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Cahit Ergül, kardeşinin söylediklerini yalanladı.

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