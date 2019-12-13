Müge Anlı'daki 'İkinci Palu' vakası olayında flaş gelişme! Mehmet Muharrem Elbay'a ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'İkinci Palu' vakası olarak anılan olay bugünde işlenmeye devam etti. 3 aydır kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay'a ne olduğu merak ediliyor. Zeynep Ergül'ün canlı yayındaki itirafları herkesi adeta şoka düşürdü. Canlı yayında Zeynep Ergül'ün evine jandarma ekipleri geldi ve Ergül, eski eşinin bıçaklanması ile ilgili ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Peki Muharrem Elbay kuyuya atılıp asitle yok mu edildi? İşte 13 Aralık Cuma Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...