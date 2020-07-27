Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

YAŞLI KADIN DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ, HAMİ REDDETTİ

Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı üzerinde şüpheler giderek artarken, canlı yayına bağlanan yaşlı kadın, "Benim boğazımı sıktı, böğrüme vurdu" dedi. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet bu iddiaları reddetti. Kadın bileziğini alarak Samsun'daki köyüne dönmek istediğini ve bu konuda yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Müge Anlı, önce Şiar'ın darp edildiği, daha sonra ise yaşlı kadının dayak yediği iddiaları üzerine Hami Kıcı'ya, "Senin öfke kontrolün olmayabilir mi? Bazı insanlar böyledir Hami. Sen sakin görünüyorsun, ama böyle olabilir misin? Ben böyle insanlardan çok korkarım" ifadelerini kullandı.

Hami Kıcı bu sözleri de reddetti. Ancak kısa süre sonra stüdyoda taraflar arasında tartışma çıkınca Gülüzar Amanet çıldırdı ve stüdyoyu çığlıklar ile terk etti. Bu gelişme üzerine 'Öfke kontrolü olmaması' ihtimali güçlendi.