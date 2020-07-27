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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

Müge Anlı gündeme damga vuran olayları çözmeye devam ediyor. Sakarya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü aydınlatılmaya çalışılıyor. Tüm şüpheler anne Gülüzar Amanet'in üstünde. Anne Amanet, "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyerek herkesi şok eden açıklamalara imza atmıştı. Peki, bugünkü yayında neler oldu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:09
Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayı son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

ÖLDÜ SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Her gün izleyicileri hayrete düşüren gelişmeler yaşanırken, canlı yayına birçok görgü tanığı bağlanıyor. Şiar Kılıç'ın darp edildiğini iddia eden birçok kişiyi iddiaların odağındaki anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı kendini savunarak reddediyor. Akılalmaz detayların ortaya çıktığı programda bugün de çok çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

"BENİM GİTMEME İZİN VERMEDİLER, BİLEZİĞİMİ ZORLA ALDILAR"

Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in kendisini zorla evlerinde tuttuğunu belirten yaşlı kadın, memleketi Samsun'daki evine dönmek istediğini söyledi. Canlı yayına görüntülü olarak bağlanan yaşlı kadın, Hami Kıcı'nın kendisini darp ettiğini, arabasını kirlettiği gerekçesiyle kolundaki bileziği aldığını söyledi. Yaşlı kadın, "Arabasını kirlettiğim için bileziğimi aldı. Koltuğu kirlettin, bunu satıp onu temizleteceğim dedi. Sonra bileziğimi Gülüzar'ın koluna göre yaptırdı" diye konuştu.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

BİLEZİK GÜLÜZAR AMANET'İN CEBİNDEN ÇIKTI

Canlı yayında iddialara karşı direnmeyi sürdüren Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı, bileziği yaşlı kadın için sakladıklarını söyledi. Kıcı, bileziğini satmadıklarını, hemen verebileceklerini söylerken, Gülüzar Amanet, o bilezik olduğu iddiası ile cebinden bir bilezik çıkardı.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

MÜGE ANLI'DAN HAMİ KICI'YA SERT SÖZLER

Tarafların sürekli birbirlerini yalanlaması ile zaman zaman çileden çıkan Müge Anlı, iddiaların göbeğindeki Hami Kıcı'ya patladı. Anlı, "Erkek adamın kadınların bileziği ile ne işi olur? Bu kadın senin karın bile değil, sevgilin. Senin bunun teyzesinin bileziği ile falan ne işin var? Erkek adam sabah işine gider, akşam evine döner, sabah işine gider. Bu işlerle uğraşmaz" dedi.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı nedir? Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Şiar'ı annesi mi öldürdü? İfadeler şok etti!

YAŞLI KADIN DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ, HAMİ REDDETTİ

Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı üzerinde şüpheler giderek artarken, canlı yayına bağlanan yaşlı kadın, "Benim boğazımı sıktı, böğrüme vurdu" dedi. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet bu iddiaları reddetti. Kadın bileziğini alarak Samsun'daki köyüne dönmek istediğini ve bu konuda yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Müge Anlı, önce Şiar'ın darp edildiği, daha sonra ise yaşlı kadının dayak yediği iddiaları üzerine Hami Kıcı'ya, "Senin öfke kontrolün olmayabilir mi? Bazı insanlar böyledir Hami. Sen sakin görünüyorsun, ama böyle olabilir misin? Ben böyle insanlardan çok korkarım" ifadelerini kullandı.

Hami Kıcı bu sözleri de reddetti. Ancak kısa süre sonra stüdyoda taraflar arasında tartışma çıkınca Gülüzar Amanet çıldırdı ve stüdyoyu çığlıklar ile terk etti. Bu gelişme üzerine 'Öfke kontrolü olmaması' ihtimali güçlendi.

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