Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

Müge Anlı, faili meçhul cinayetleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Gündeme damga vuran olayları aydınlatan Müge Anlı, 9 yaşındaki Şiar'ın ölümünü de ortaya çıkardı. Yanarak katledilen küçük Şiar'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in canlı yayında gözaltına alınmasının ardından Hami'nin kardeşi Yasin ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alınmıştı. Gelen cinayet itirafının ardından, Şiar Kılıç'ın ölümüne dair diğer gerçeklerde açığa çıktı. İşte detaylar...