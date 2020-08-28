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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

Müge Anlı, faili meçhul cinayetleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Gündeme damga vuran olayları aydınlatan Müge Anlı, 9 yaşındaki Şiar'ın ölümünü de ortaya çıkardı. Yanarak katledilen küçük Şiar'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in canlı yayında gözaltına alınmasının ardından Hami'nin kardeşi Yasin ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alınmıştı. Gelen cinayet itirafının ardından, Şiar Kılıç'ın ölümüne dair diğer gerçeklerde açığa çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:13 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:10
Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

Müge Anlı gündeme damga vuran olayları çözmeye devam ediyor. Sakarya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü hakkında annesi ve üvey babası gözaltına alınmıştı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

SORGUDA İTİRAF!

Şiar Kılıç cinayetinde ilk itirafı gözaltı alınan Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı'dan geldi. Abisini, Şiar'ı döverken gördüğünü ifade eden Yasin Kıcı, evi Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in birlikte yaktığını itiraf etti.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN...

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında cinayetle ilgili kahreden yeni detayları anlattı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın, annesi Gülüzar'ı kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini açıkladı. Yasin Kıcı'nın ifadesine göre; Hami Kıcı, Gülüzar Amanet'e şiddet uyguladığı sırada Şiar Kılıç araya girdi. Şiddetli bir şekilde dayak yiyen Şiar Kılıç, o halde evdeyken, anne Gülüzar ve sevgilisi Hami, hastaneye gitti. Hastanede ağlayan Hami'yi gören doktor ise soruşturmanın seyrini değiştiren ifadesi ile 4 ay önce yangında yanarak öldüğü iddia edilen Şiar Kılıç'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorguları biten zanlılar adliyeye sevk edildi. Hami Kıcı'nın annesi Emine Kıcı adliye çıkışında Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamada, Şiar'ın ölümünü sakladığı için pişman olduğunu, bugüne kadar korkudan sustuğunu söyledi.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında detaylar bitmiyor! Yakarak katlettiler...

Geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde yanarak can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünü şüpheli bulan baba Samet Kılıç, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

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