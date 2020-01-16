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Haberler > Galeri > Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

Müge Anlı ATV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yaptığı "torunum var" açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Hayranları halen bu sorunun cevabını arıyor. Müge Anlı'nın torunu var mı? Müge Anlı'nın torunu kim? sorularının cevapları merak ediliyor. Müge Anlı yıllardır devam ettirdiği programın ardından şimdi ise yarışma programı yapmaya başladı. Müge Anlı'nın bu sözleri sonrası sevenleri hayrete düşmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı, bahsettiği torunuyla herkesi şoke etti. İş hayatıyla gündeme gelen ve özel hayatını magazin dünyasının uzak tutan Müge Anlı, bu kez memleketiyle sevenlerinin meraklandırdı. İşte Müge Anlı'nın internet dünyasında aranan torunu...

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2020 Perşembe 19:15 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020 Perşembe 19:20
Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

Müge Anlı'nın geçtiğimiz haftalarda programındaki "torunum var" sözleri herkesi şaşkına çevirirmişti. Şimdim herkes Müge Anlı'nın torunu kim? sorusunun cevabını merak ediyor. Hayranları Müge Anlı'nın özel hayatı hakkındaki detayları merak ediyor. ATV'nin yıldızı Müge Anlı, 12 yıldır sürdürdüğü programının tatile girmesinin ardından Güven Bana adlı yarışmayı sunmaya başladı. Yaptığı açıklamayla gündeme gelen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu.

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Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.

Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

Anlı, kariyerine bir kanalda stajyer olarak başladı. Kamera arkası için televizyonculuğun en renkli ve en yaratıcı kısmı diyen Anlı, kısa sürede yönetmen yardımcısı oldu.

Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

Magazin hiç ilgisini çekmese de Kenan Erçetingöz'ün teklifiyle Top Secret dergisinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Aynı anda televizyon programının da koordinatörlüğünü yapıyordu. Aslında magazin gazeteciliği serüveni de böyle başladı

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