Müge Anlı'nın torunu var mı? O açıklaması olay olmuştu! İşte Müge Anlı'nın torunu

Müge Anlı ATV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yaptığı "torunum var" açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Hayranları halen bu sorunun cevabını arıyor. Müge Anlı'nın torunu var mı? Müge Anlı'nın torunu kim? sorularının cevapları merak ediliyor. Müge Anlı yıllardır devam ettirdiği programın ardından şimdi ise yarışma programı yapmaya başladı. Müge Anlı'nın bu sözleri sonrası sevenleri hayrete düşmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı, bahsettiği torunuyla herkesi şoke etti. İş hayatıyla gündeme gelen ve özel hayatını magazin dünyasının uzak tutan Müge Anlı, bu kez memleketiyle sevenlerinin meraklandırdı. İşte Müge Anlı'nın internet dünyasında aranan torunu...