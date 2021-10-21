Muğla Saraylısı’nın dilimi 5 bin liradan satıldı

Menteşe'ye uygun turizm türlerinden en önemlisinin kültür turizmi olduğunu belirten Gümüş, şunları kaydetti: "Tarihi evleri, bacaları, kuzulu kapıları, pencereleri, sokakları kültürel miras için çok önemli. Tüm bu değerlerin yanında Muğla'nın merkezi olarak Akdeniz ve Ege mutfağında, özgün yemekleriyle hatırı sayılır yeri olan Muğla mutfağının da sahibiyiz. Turizm sektörünün aynı zamanda bir yeme içme sektörü olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu tarihi mekanda, değerli şeflerimizin yapacağı atölye çalışmaları ile geleneksel Muğla mutfağının envanterini oluşturarak, gastronomi konusunda da kalıcı olmak için adımlar atmak istiyoruz. Kadınlarımızın kendi yaptıkları, ürettikleri yerel ürün ve yemekleri bu meydanda sergilemelerini, ürünleriyle de emeklerini ekonomik olarak geriye dönüştürmelerini hedefliyoruz."