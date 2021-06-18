Muğla'da 2 bin 200 yıl önce yaptırılan Zeus Tapınağı eski ihtişamına kavuşuyor

Yıl boyunca sürdürdükleri kazı ve belgeleme çalışmalarıyla Zeus Tapınağı'nın mimari elamanlarının büyük bölümünü tasnif ettiklerini anlatan Kızıl, "Tapınağa ait mimari elemanların yüzde 80'i mevcut. Bu durum, restorasyonun orijinale uygun yapılması için ciddi bir avantaj. Tapınağı yeniden eski ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadık." dedi.