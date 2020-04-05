Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangında 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.