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Haberler Galeri Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangında 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2020 Pazar 13:25
Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

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Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinden çıktığı belirlendi.

Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Fethiye ilçesinde Çiftlik Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 25 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı

Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
AA

Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı
Muğla'da 2 dönüm orman ve 25 dönüm sazlık alan yandı
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