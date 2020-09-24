Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gökçe, "Alanda farklı dönemlerde çizilmiş, karakteristik konargöçer Türk kültürünü yansıtan dağ keçisi, süvari, geyik gibi figürlerin olduğu tespit edildi. Bu figürler ilk çağlardan itibaren Türklerin bulunduğu her coğrafyada kaya resimleri ya da başka sanat eserleri üzerinde sıkça rastlanan figürlerdir. Bu açıdan Anadolu'nun en batısında bulunan bahsi geçen kaya resimleri kültürel bir devamlılığın da göstergesidir" ifadelerini kullandı.