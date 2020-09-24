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Haberler Galeri Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gökçe, "Alanda farklı dönemlerde çizilmiş, karakteristik konargöçer Türk kültürünü yansıtan dağ keçisi, süvari, geyik gibi figürlerin olduğu tespit edildi. Bu figürler ilk çağlardan itibaren Türklerin bulunduğu her coğrafyada kaya resimleri ya da başka sanat eserleri üzerinde sıkça rastlanan figürlerdir. Bu açıdan Anadolu'nun en batısında bulunan bahsi geçen kaya resimleri kültürel bir devamlılığın da göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:59
Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

Seydikemer ilçesinde geçen yıl kasım ayında hayvanlarını otlatan bir çoban, kaya üzerinde hayvan figürlerinin bulunduğunu gördü.

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Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

Resimleri inceleyen çoban, gördüklerini yörenin yerel sanatçısı Vedat Karakaya'ya anlattı. Karakaya da durumu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gökçe'ye bildirdi.

Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

Bunun üzerine Gökçe başkanlığındaki bir ekip, kaya resim alanında inceleme başlattı. Alan, Gökçe'nin başvurusu üzerine 2019 yılı sonunda Antalya Koruma Kurulu tarafından tescillendi.

Gökçe'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvurunun ardından 4 üniversitede oluşturulan ekipler, alanda yaklaşık iki ay raporlama ve belgeleme yaptı.

Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

"KAYA RESİMLERİNİN 3 BOYUTLU MODELLERİ HAZIRLANDI"

Prof. Dr. Mustafa Gökçe, sanat tarihi, tarih, arkeoloji, halk bilimi gibi farklı alanlarda uzman 12 kişilik ekiple sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekibin kaya resimlerinin bulunduğu alanın yakın çevresinde de incelemelerde bulunduğunu vurgulayan Gökçe, "Araştırmacılara teknik destek veren Alper Başıran'ın liderliğindeki bir ekip ise kaya resim alanının hava fotoğraflarını çekerek üç boyutlu model hazırlandı. Bu çalışmalar ilerleyen dönemlerde kaya resimlerinin tanıtımına ilişkin oluşturulacak sosyal ortamlarda oldukça faydalı olacak." dedi.

Muğla'da bir çobanın bulduğu kaya resimleri üzerinde çalışmalar sürüyor

"KAYA RESİMLERİ KÜLTÜREL BİR DEVAMLILIĞIN GÖSTERGESİ"

Gökçe, çalışmaların gelecek yıl da devam edeceğini, alanda kazı çalışmasının başlatılması için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Alanda farklı dönemlerde çizilmiş, karakteristik konargöçer Türk kültürünü yansıtan dağ keçisi, süvari, geyik gibi figürlerin olduğu tespit edildi. Bu figürler ilk çağlardan itibaren Türklerin bulunduğu her coğrafyada kaya resimleri ya da başka sanat eserleri üzerinde sıkça rastlanan figürlerdir.

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