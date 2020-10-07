  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

Muğla'nın Ula ilçesinde, iş insanı 70 yaşındaki Turhan Şahin tarafından 52 dönümlük arazide deneme, araştırma amaçlı oluşturulan, 1300 fidanın yer aldığı avokado bahçesi dikkat çekiyor. Aşırı soğuktan ve güneşten korumak için kafes içine alınan fidanları görenlerin kimisi füze rampası, kimisi tuvalet kimisi ise türbe zannetmesi, esprilere neden oluyor. Şahin, bekledikleri verimi almaları halinde 500 dönüm alana daha avokado fidanı dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:06 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:09
Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Turhan Şahin, 5 yıl önce bir sohbet sırasında bahsi geçen Türkiye'nin Güney Amerika'dan ithal ettiği avokado fidanı konusunda, merak edip, araştırmalar yaptı. Şahin, araştırmalarının ardından Türkiye'de avokado yetiştirmek için kolları sıvadı. Şahin, ilk olarak Muğla'nın Ula ilçesindeki tarlasının toprak analizlerini yaptırdı. Analiz sonuçları avokado yetiştirmeye uygun çıktı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

Şahin, önce deneme amaçlı 5 fidan dikti. Diktiği bu fidanlardan beklediği verimi alan Şahin, geçen nisan- mayıs ayları arasında 52 dönümlük arazisine, 800 bin TL harcayarak 1300 avokado fidanı daha diktirdi. İstanbul'da yaşayan ve fırsat buldukça Ula'ya gelerek fidanları ile tek tek ilgilenen Şahin, oluşturdukları bahçenin daha çok deneme, araştırma amaçlı olduğunu söyledi.

Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

Avokado fidanlarının 3 yıl özenli bir bakım istediğine dikkati çekip, "Adeta yeni doğmuş bir bebek gibi kundakta bakılması gerekiyor. Aşırı soğuk ve güneşten korumak için fidanların tamamını fideledik.

Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

3 yıl boyunca suyunu, gübresini vereceğiz. Tabii ki yapacağımız bu işlemlerin hepsi, organik olacak. Bölge için iyi tarım sertifikası da aldık. 3 yılın sonunda ilk meyveleri alacağız. 4'üncü yılın sonunda başa baş diyeceğimiz meyve oranına ulaşacağız. 5'inci yılda ise ticari meyvelerimizi alıp, kendi yerli avokadolarımızı pazara sunacağız" dedi.

Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

'ÜLKEMİZDE YETİŞEN BİR BİTKİYE PARA VERİLMESİ AĞIRIMA GİTTİ'
Avokado yetiştirebilmek için büyük bir yatırım yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Yaptığım tetkikler ve araştırmalar sonrasında Türkiye olarak biz bu bitkisi için 2019, 2020 yılları içinde Güney Amerika ve Güney Afrika'ya toplam 113 milyon dolar gibi bir para ödemişiz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı
Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal cenazeye katılamadı
  • SON DAKİKA