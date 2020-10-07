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Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...
Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...
Muğla'nın Ula ilçesinde, iş insanı 70 yaşındaki Turhan Şahin tarafından 52 dönümlük arazide deneme, araştırma amaçlı oluşturulan, 1300 fidanın yer aldığı avokado bahçesi dikkat çekiyor. Aşırı soğuktan ve güneşten korumak için kafes içine alınan fidanları görenlerin kimisi füze rampası, kimisi tuvalet kimisi ise türbe zannetmesi, esprilere neden oluyor. Şahin, bekledikleri verimi almaları halinde 500 dönüm alana daha avokado fidanı dikmeyi hedeflediklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:06
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:09
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Turhan Şahin, 5 yıl önce bir sohbet sırasında bahsi geçen Türkiye'nin Güney Amerika'dan ithal ettiği avokado fidanı konusunda, merak edip, araştırmalar yaptı. Şahin, araştırmalarının ardından Türkiye'de avokado yetiştirmek için kolları sıvadı. Şahin, ilk olarak Muğla'nın Ula ilçesindeki tarlasının toprak analizlerini yaptırdı. Analiz sonuçları avokado yetiştirmeye uygun çıktı.
Şahin, önce deneme amaçlı 5 fidan dikti. Diktiği bu fidanlardan beklediği verimi alan Şahin, geçen nisan- mayıs ayları arasında 52 dönümlük arazisine, 800 bin TL harcayarak 1300 avokado fidanı daha diktirdi. İstanbul'da yaşayan ve fırsat buldukça Ula'ya gelerek fidanları ile tek tek ilgilenen Şahin, oluşturdukları bahçenin daha çok deneme, araştırma amaçlı olduğunu söyledi.
Avokado fidanlarının 3 yıl özenli bir bakım istediğine dikkati çekip, "Adeta yeni doğmuş bir bebek gibi kundakta bakılması gerekiyor. Aşırı soğuk ve güneşten korumak için fidanların tamamını fideledik.
3 yıl boyunca suyunu, gübresini vereceğiz. Tabii ki yapacağımız bu işlemlerin hepsi, organik olacak. Bölge için iyi tarım sertifikası da aldık. 3 yılın sonunda ilk meyveleri alacağız. 4'üncü yılın sonunda başa baş diyeceğimiz meyve oranına ulaşacağız. 5'inci yılda ise ticari meyvelerimizi alıp, kendi yerli avokadolarımızı pazara sunacağız" dedi.
'ÜLKEMİZDE YETİŞEN BİR BİTKİYE PARA VERİLMESİ AĞIRIMA GİTTİ'
Avokado yetiştirebilmek için büyük bir yatırım yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Yaptığım tetkikler ve araştırmalar sonrasında Türkiye olarak biz bu bitkisi için 2019, 2020 yılları içinde Güney Amerika ve Güney Afrika'ya toplam 113 milyon dolar gibi bir para ödemişiz.