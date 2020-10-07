Muğla'da görenleri şaşırtan bahçe! Füze rampası ya da tuvalete benzetiyorlar...

'ÜLKEMİZDE YETİŞEN BİR BİTKİYE PARA VERİLMESİ AĞIRIMA GİTTİ'

Avokado yetiştirebilmek için büyük bir yatırım yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Yaptığım tetkikler ve araştırmalar sonrasında Türkiye olarak biz bu bitkisi için 2019, 2020 yılları içinde Güney Amerika ve Güney Afrika'ya toplam 113 milyon dolar gibi bir para ödemişiz.