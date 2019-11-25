Muğla'da küçük öğrenciler 'Gece' için seferber oldu

Vali Recai Güreli Ortaokulu'nun 6-C sınıfında okuyan 10 öğrenci, sokakta gezerken, anne kedinin yanında 2 yavrusunu gördü. Kedilerden birinin öldüğünü, diğerinin ise gözünde yara olduğunu ve ölmek üzere olduğunu fark eden öğrenciler, seferber oldu.