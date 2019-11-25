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Muğla'da küçük öğrenciler 'Gece' için seferber oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 ortaokul öğrencisi, sokakta anne kedinin yanında telef olmak üzere buldukları ve 'Gece' adını verdikleri yavru kedi için seferber oldu. Öğrenciler, tedavisi yapılan kediyi sahiplenip, evde sırayla bakmaya başladı.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 11:30
Muğla'da küçük öğrenciler 'Gece' için seferber oldu

Vali Recai Güreli Ortaokulu'nun 6-C sınıfında okuyan 10 öğrenci, sokakta gezerken, anne kedinin yanında 2 yavrusunu gördü. Kedilerden birinin öldüğünü, diğerinin ise gözünde yara olduğunu ve ölmek üzere olduğunu fark eden öğrenciler, seferber oldu.

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Muğla'da küçük öğrenciler 'Gece' için seferber oldu

Harçlıklarıyla mama alan öğrenciler, kediyi besledikten sonra veterinere götürdü. Gözündeki virüs nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen öğrenciler, bu kez okul müdürüne giderek, yavru kediye arkadaşlarından para toplamak için izin aldı.

Muğla'da küçük öğrenciler 'Gece' için seferber oldu

'Gece' adını verdikleri yavruyu anne kediden ayırmadan sabah alıp, günlük bakımlarını yaptıran öğrenciler, ameliyat için okul arkadaşlarından 80 lira topladı. Parayı veterinere götüren öğrenciler, yapılan bakımlarla 'Gece'nin ameliyata gerek kalmadan iyileştirildiğini öğrendi.

Muğla'da küçük öğrenciler 'Gece' için seferber oldu

Her gün anne kedinin yanından 'Gece'yi alan öğrenciler, bakımlarını yaptırıp, topladıkları para ile aldıkları mamayı yedirerek, oynadıktan sonra yine aynı yere bırakıyor. Kışın gelmesiyle öğrenciler, yavru kediye evde sırayla bakmaya başladı.

Muğla'da küçük öğrenciler 'Gece' için seferber oldu

'SIRAYLA BAKIYORUZ'
Öğrencilerden Hikmet Kerim Özavcı (12), 'Gece'yi ilk bulduğu anı anlatarak, "Biz 'Gece'yi ilk bulduğumuzda daha annesini emiyordu. Kardeşi hastaydı, öldü. 'Gece'nin gözünde yara olduğunu fark ettik. Tedavi ettirdik" diye konuştu.

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