Muğla'da mitolojik masklar "taş hastanesinde" restore ediliyor

"TAŞ ESERLER, BÜYÜK BİR HASSASİYETLE ONARILIYOR"

Eserlerin tamamının restore edilip sağlam hale getirildiğini belirten Söğüt, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar tamamlandığında maskların tamamını yine tiyatroda sergileyeceğiz. Karşılaşılan tahrip olmuş taş eserler, büyük bir hassasiyetle onarılıyor. Antik tiyatrodaki kazı çalışmalarında bulunan masklar, hem trajedi hem komedi maskları. Normalde bildiğimiz masklardan daha kabarık ve gösterişli durumda. O dönemin kültür ve sosyal hayatıyla mimarisiyle pek çok şeyi bize aktarıyor. Son 2 yılda 33 mask çıkardık ama çalışmalar devam ediyor.