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Haberler Galeri Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen araçlar, son anda su altında kalmaktan kurtuldu. Mahalle sakinleri ise sık sık patlayan su borusu nedeniyle isyan etti.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:34 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:53
Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüleri neye uğradığını şaşırdı. Araçlar son anda su altında kalmaktan kurtuldu. Mahalle sakinleri ise sık sık patlayan su borusu nedeniyle isyan etti.

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Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. Su borusunun patladığı esnada yoldan geçen araçlar neye uğradığını şaşırdı.

Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

İşlek olan caddeden geçen araçlar patlama sorası göle dönen sokaktan güçlükle çıktı. Cadde baştan aşağı dereye döndü.

Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

PATLAMA ANI KAYDEDİLDİ
Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. Tam patlama esnasında yoldan geçen araç saniyelerle patlamadan kurtuldu.

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