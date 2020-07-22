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Haberler Galeri Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:25 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:26
Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı

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Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına alındı.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün ailesine tesilm edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis'in Hizan ilçesi'ne getirildi

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