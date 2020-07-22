Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:25Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:26
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı