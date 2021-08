Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu

Yangın sırasında evde olduklarını ve her iki taraftan alevleri fark edince besledikleri köpeklerini de alarak evden otomobilleri ile uzaklaştıklarını ifade eden Ömer Saygın, "17 yıldır eşimle bu evde oturuyorduk. Yangınla birlikte evimizin tamamı ve onca yıllık anılarımız yok oldu. Yangın sırasında evdeydik. Her iki taraftan dumanların çıktığını ve sonrasında da alevlerin yükseldiğini fark ettik. Evimizde beslediğimiz köpeklerimizi de yanımıza alarak hemen bölgeden uzaklaştık. Canımızı zor kurtardık diyebiliriz. Aşağıda da bir misafirimizin otomobili de maalesef alevlere teslim oldu. Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, çok kötüydü. Anılarımızın evimizin yandığını yok olduğunu gözlerimizle gördük. Deniz aynı deniz ama yeşilimiz gitti, evimiz gitti. Ne yapalım başa gelen çekilir, yavaş yavaş her şeyimizi yeniden toparlayacağız" dedi.