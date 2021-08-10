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Haberler Galeri Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu

Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınları binlerce ağacı kül ettiği gibi birçok eve de zarar verdi. Yangının küle çevirdiği evlerden birinde oturan Saygın ailesinin 17 yıllık anıları da dakikalar içerisinde küle döndü.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:18 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:19
Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu

Muğla genelinde çıkan orman yangınları ilçede felaketi yaşattı. Yemyeşil doğası ile görenleri kendine hayran bırakan ormanlık alanların birçoğu siyaha büründü.

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Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu

Yangın ormanların yanı sıra evlere ve otomobillere de zarar verdi.

Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu

Bodrum'un Mazı Mahallesi Ilgın Plajı bölgesinde alevler Ömer Saygın ve eşinin 17 yıldır yaşadığı evlerini dakikalar içerisinde sararak küle çevirdi. Evden geriye sadece metal eşyaların iskeletleri ve kül yığınları kaldı. İlgili kurumlar da ilçedeki yaraları sarmak için çalışma başlattı.

Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu

Yangın sırasında evde olduklarını ve her iki taraftan alevleri fark edince besledikleri köpeklerini de alarak evden otomobilleri ile uzaklaştıklarını ifade eden Ömer Saygın, "17 yıldır eşimle bu evde oturuyorduk. Yangınla birlikte evimizin tamamı ve onca yıllık anılarımız yok oldu. Yangın sırasında evdeydik. Her iki taraftan dumanların çıktığını ve sonrasında da alevlerin yükseldiğini fark ettik. Evimizde beslediğimiz köpeklerimizi de yanımıza alarak hemen bölgeden uzaklaştık. Canımızı zor kurtardık diyebiliriz. Aşağıda da bir misafirimizin otomobili de maalesef alevlere teslim oldu. Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, çok kötüydü. Anılarımızın evimizin yandığını yok olduğunu gözlerimizle gördük. Deniz aynı deniz ama yeşilimiz gitti, evimiz gitti. Ne yapalım başa gelen çekilir, yavaş yavaş her şeyimizi yeniden toparlayacağız" dedi.

Muğla'da yangın sonrası acı manzara! 17 yıllık anılar kül oldu
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