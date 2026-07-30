  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Muğla'da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

Muğla'da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınının küle çevirdiği alanlar dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, bir zamanlar yemyeşil olan ormanlık alanların büyük bölümünün siyaha büründüğü görüldü.

İHA

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Muğla’da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

Muğla Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, 28 saattir havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Muğla’da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

Gece boyunca yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi büyük ölçüde durdurulurken, sabah saatlerinde hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları hız kazandı.

Muğla’da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

YEŞİL ALANLAR SİYAHA BÜRÜNDÜ
Yangının ardından ortaya çıkan tablo dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, bir zamanlar yemyeşil olan ormanlık alanların büyük bölümünün siyaha büründüğü görüldü.

Muğla’da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

Kilometrelerce uzanan yanık alanlar, külle kaplanan araziler ve yer yer dumanların yükselmeye devam ettiği noktalar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Muğla’da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

Yangının etkilediği bölgelerde alevlerin geçtiği hatlar net şekilde seçilirken, orman dokusunun geniş bir alanda zarar gördüğü görüntülere yansıdı. Dron kamerasına yansıyan görüntüler, yangının doğada bıraktığı derin izleri ve tahribatın büyüklüğünü net bir şekilde görüldü.

Muğla’da yürek yakan görüntü: Alevlerin küle çevirdiği alanlar görüntülendi

Bölgede karadan görev yapan ekipler ve gönüllüler, yangını tamamen kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava araçları da gün boyunca gerçekleştirdikleri sortilerle ekiplerin mücadelesine destek veriyor.